Большинство столичных стационаров подключили к ЕМИАС

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Еще четыре московские больницы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Ими стали Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича, городская клиническая больница № 13, Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных и филиал московского многопрофильного центра паллиативной помощи «Хоспис «Ростокино». К настоящему моменту к системе в Москве подключены уже 43 стационара. Об этом в четверг, 29 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти впервые подключили к системе хоспис. Кроме того, к концу 2021 года внедрить ЕМИАС планируется во всех государственных хосписах Москвы.

— Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения — это 65 процентов всех больниц столицы. Еще в 11 учреждениях идут работы по подключению, — уточнила заммэра.

Изменения избавят медицинских работников от лишних взаимодействий с бумагами — теперь все сведения о пациенте вносятся в медкарту в электронном виде.

В электронной медицинской карте также сразу же появляются выписанные экспертизы.

На официальном сайте мэра Москвы добавляют, что внедрение ЕМИАС в работу больниц поможет повысить контроль над качеством обслуживания жителей столицы и увеличит эффективность нынешней медпомощи.

Система удобна не только для врачей, но и для пациентов. Увидеть свои выписанные экспертизы они могут на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В настоящее время система работает во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы и в большинстве стационаров.