Гигантские муравьеды, гепарды и моржи появятся в Московском зоопарке в этом году

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

До конца текущего года в зоопарк Москвы планируют привезти гигантских муравьедов, морского зайца, нескольких гепардов и моржей. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, гигантские муравьеды приедут в столицу из Европы. Для их удобного размещения в зоопарке уже строится специальный вольер. В процессе возведения нового дома для муравьедов специалисты учитывали все особенности содержания этого вида животных.

— После того как координатор программы EAZA положительно оценит условия содержания животного, начнутся переговоры на получение животного, — добавила Акулова.

Она отметила, что в 2021 году в зоопарке уже появилась самка тамандуа, а в ближайшем будущем в зоосад также приедет и самец.

До конца года жители столицы также смогут увидеть бонго, двух самок гепардов, ослов пуату и нескольких новых морских млекопитающих, среди которых будут морской заяц, сивуча и моржи, передает РИА Новости.

К 28 июля на природных территориях столицы птенцы появились почти у 25 видов краснокнижных птиц. В частности, в Терлецком лесопарке потомством обзавелся гоголь обыкновенный, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией. На природной территории «Царицыно» и в заказнике «Долгие пруды» можно увидеть черные пуховички лысухи (первая категория). На природных территориях «Царицыно», «Битцевский лес», «Измайлово» и «Косинский» вывели птенцов изящные чомги (вторая категория).