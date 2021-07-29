Власти Болгарии заявили о тысячах погибших из-за неправильно организованной вакцинации

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Десять тысяч людей погибли от коронавируса из-за неправильно организованной вакцинации. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

По словам Кацарова, ошибки властей при организации вакцинации от COVID-19 стоили стране десяти тысяч жизней.

Он подчеркнул, что государственная программа вакцинации не предусматривала приоритет для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Данные категории могут заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Министр добавил, что во вторую волну COVID-19 в Болгарии почти 80 процентов умерших были пожилые люди.

— Эти жизни могли быть спасены, — отметил Кацаров.

Среди ошибок он также указал на плохую логистику. По его словам, власти Болгарии предпочли препарат AstraZeneca, с поставками которого в стране начали возникать проблемы, передает телеканал Nova.

До этого Евросоюз одобрил препарат Moderna для вакцинации детей с 12 лет. Ранее в ЕС подростков 12–17 лет можно было вакцинировать только препаратом компаний Pfizer и BioNTech. При этом сообщалось, что при использовании вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца.