Более одного миллиарда рублей получили столичные таксомоторные компании с 2012 года

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С 2012 года столичные власти выделили на поддержку таксомоторных компаний 1,1 миллиарда рублей. Эти субсидии помогают обновлять парк автомобилей такси и каршеринга.

Городские субсидии позволяют компаниям возмещать часть затрат на расширение и обновление автопарка. Так, за девять лет эта мера поддержки бизнеса помогла закупить более 46 тысяч такси. Таким образом, столичный парк такси был обновлен на 70 процентов.

С 2017 года субсидии также начали выдаваться компаниям, предоставляющим услуги каршеринга. Благодаря им московские операторы каршеринга закупили свыше 12 тысяч машин на общую сумму в более чем 250 миллионов рублей.

— Московский таксопарк сегодня остается самым молодым в Европе: средний возраст машины — 2,7 года. В столичном каршеринге также новые автомобили. Сегодня в сервисе нет ни одной машины старше четырех лет, а средний возраст авто — менее двух лет. Москвичей возят новые, современные и надежные автомобили такси, что повышает безопасность поездок, — отметил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

В этому году программу субсидирования таксомоторных компаний расширили. Среди прочего до двух миллионов рублей была увеличена предельная сумма приобретаемого в кредит или лизинг автомобиля. Также в два раза увеличили размер субсидии для приобретения электромобилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.