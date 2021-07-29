Москвичи смогут проверить систему онлайн-голосования 29 и 30 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Тестирование системы электронного голосования, которая будет использоваться во время предстоящих осенних выборов, началось в Москве.

Первые участники тестирования уже отдали свои голоса. Проверка началась по плану и пока что проходит без сбоев. За корректностью системы следят разработчики онлайн-голосования. Также задействованы эксперты извне.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы в возрасте старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Тестовое голосование будет доступно до 19:59 30 июля. Проверка позволяет проанализировать готовность системы к полноценной работе и убедиться в ее исправности. Кроме того, тестирование помогает оценить эффективность внедренных технологических новшеств и проконтролировать, что система работает без сбоев.

В ходе тестирования москвичи смогут ответить на вопросы об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей значимых профессий и о развитии транспорта в городе.

Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение», которая позволяет гражданину повторно открыть свой бюллетень, если у него произошли сбои или перестал работать интернет.

Помимо жителей столицы, систему будут тестировать и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.