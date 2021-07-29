Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 16 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования за два часа

Полина Долганова

Город
Около 16 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования за два часа
Фото: Pixabay

Порядка 16 тысяч жителей Москвы поучаствовали в тестировании системы онлайн-голосования к настоящему моменту. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

— За первые два часа 16 тысяч москвичей приняли участие в тестировании электронной системы голосования, — цитирует руководителя РИА Новости.

Он добавил, что штаб по наблюдению рассчитывал до 20:00 пятницы, 30 июля, увидеть результат в 100 тысяч голосов.

По состоянию на 9:10, спустя час после начала проверки, было выдано восемь тысяч бюллетеней.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы в возрасте старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Помимо жителей столицы, систему будут тестировать и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

Читайте также:
МоскваГолосованиеАлексей Венедиктов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте