Около 16 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования за два часа

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Порядка 16 тысяч жителей Москвы поучаствовали в тестировании системы онлайн-голосования к настоящему моменту. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

— За первые два часа 16 тысяч москвичей приняли участие в тестировании электронной системы голосования, — цитирует руководителя РИА Новости.

Он добавил, что штаб по наблюдению рассчитывал до 20:00 пятницы, 30 июля, увидеть результат в 100 тысяч голосов.

По состоянию на 9:10, спустя час после начала проверки, было выдано восемь тысяч бюллетеней.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы в возрасте старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Помимо жителей столицы, систему будут тестировать и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.