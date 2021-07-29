Цена газа на спотовом рынке Европы превысила 480 долларов

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Стоимость газа на европейском спотовом рынке установила новый рекорд. Цена превысила 480 долларов за тысячу кубометров. Об этом в четверг, 29 июля, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена поставок на день вперед выросла на пять процентов. Итоговая стоимость в 484 доллара была зафиксирована на голландском хабе Title Transfer Facility, который является самым ликвидным в Европе.

Газ начал дорожать с начала текущей недели, когда топливо стоило 433 доллара за тысячу кубометров. В конце июня на торгах фиксировалась цена в районе 360 долларов.

При этом в бюджет российского Газпрома на 2021 год заложена стоимость в 170 долларов, пишет РИА Новости.

До этого Газпром не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. На аукционе 27 июля предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.

Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах.