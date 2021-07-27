Газпром вновь не стал увеличивать транзит газа через Украину

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Газпром не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы RBP во вторник, 27 июля.

На аукционе 27 июля предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки. 19 июля Газпром выкупил на основном аукционе на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.

Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах, отмечает РИА Новости.

20 июля сообщалось, что США и Германия заключили соглашение по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Одним из его положений гласит, что Берлин обязуется способствовать продлению соглашения о транзите российского газа через Украину как минимум на десять лет после 2024 года.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.