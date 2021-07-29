«Раньше 30 вообще рыпаться не надо»: блогер Катя Клэп — о готовности стать матерью

Фото: Youtube /sergeymeza

Звезда YouTube Катя Клэп рассказала, что уже готова к материнству, правда, постоянные разговоры об этом со стороны ее близких начинают вызывать у девушки тревогу.

— Я морально готова, но мои близкие родственники давят на это, они же меня максимально от этого отталкивают. Мама подумала, что я уже максимально готова к материнству и нужно в топку подкидывать: «Детишки — это святое! Детишки помогут! У тебя что-то болит? Роди! И тогда заживет». Этим меня доводили каждый день до паники. И проще уже сказать: «Я чайлдфри! Я терпеть их не могу!». А сама: «Господи, как я ужасно говорю о своих будущих детях, простите, пожалуйста», — делится блогер в подкасте Сергея Мезенцева.

Звезда YouTube уже предвкушает, как будет обсуждать со своими будущими детьми видео из TikTok, смотреть «Токийский дрифт» и «Форсаж». Однако торопить события не стоит — Катя Клэп только готовится к материнству и считает, что в преддверии беременности нужно тщательно позаботиться о своем здоровье: пропить витамины и подкачать спину.

Сейчас блогеру 28 лет, и она считает, что это пока не подходящий возраст для того, чтобы заводить детей.

— Раньше 30 лет вообще рыпаться не надо, — говорит Катя.

Блогер Badcomedian, или Евгений Баженов, сделал Кате Клэп предложение выйти за него замуж. Девушка приняла кольцо, однако о том, когда будет свадьба двух блогеров, пока не сообщается. Пара живет в загородном доме, в числе их питомцев одна кошка и восемь собак.