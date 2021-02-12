«Буду планировать ребенка»: Катя Клэп рассказала о семейной жизни с BadComedian

Фото: youtube.com/TheKateClapp

Видеоблогер Катя Клэп призналась, что после того как Евгений Баженов сделал ей предложение, она начала думать о ребенке.

— Буду восстанавливать всю свою женскую систему, подготавливаться и потихоньку планировать ребенка. Если бы было все так прекрасно, я бы уже в 2019 году пропила бы курс витаминов, прочекала организм, потому что для меня беременность — не то, что внезапно случилось. Хочу ребенку дать максимум здоровья, которое возможно, — передает ее слова издание «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Клэп получила предложение руки и сердца от блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Девушка призналась, что долго ждала этого момента.

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