Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петр Бирюков: К отопительному сезону готово 72 процента жилых домов

Василиса Чернявская 

Город
Петр Бирюков: К отопительному сезону готово 72 процента жилых домов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходе работ по благоустройству.

— Город проходит обычный период подготовки к осенне-зимнему периоду. В Москве только зданий и сооружений насчитывается 73,5 тысячи. Службам нужно подготовить также 55 тысяч километров подземных коммуникаций, 115 тысяч километров электрических и других сетей. Для этого необходимы резервы и ресурсы. Они есть. Предыдущие 11 лет мы проходили без аварий и нарушений жизнедеятельности городской системы, — отметил он.

Он подчеркнул: объекты большой энергетики — 13 ТЭЦ, порядка 200 котельных — будут готовы к предстоящему отопительному сезону к 25 сентября, то есть к пуску тепла.

— Все учреждения социальной сферы выполняют график, 70 процентов из них готовы. Готовы к отопсезону и 72 процента домов, — заявил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, жаркое лето никак не повлияло на процесс подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону. Применение новых технологий помогло сделать это своевременно.

— Наши мощности позволяют справиться с любыми аномалиями, в том числе и зимой, когда выпадает осадков больше среднегодовых показателей, — сказал Петр Бирюков. — У городских служб насчитывается более 23,5 тысячи коммунальной и грузоподъемной техники, при этом свыше 18 тысяч машин — это снегоуборочные механизмы.

В предстоящем холодном сезоне задействуют при необходимости и снегосплавные пункты, в том числе имеющиеся в резерве 18 машин.

— Дать однозначный ответ, какой зима будет, невозможно. Но она придет, и мы готовы к любым условиям: трескучим морозам или оттепелям с большими снегопадами, — отметил заммэра.

Рассказал Петр Бирюков и о ремонтных работах на столичных дорогах.

— За этот сезон необходимо отремонтировать 23,5 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия, — привел он данные. — Около 16 миллионов «квадратов» уже отремонтировано.

По его словам, работы начались в апреле, до октября эту годовую программу завершат. В числе знаковых объектов он назвал поэтапный ремонт покрытия Садового кольца, МКАД, крупных вылетных магистралей, в том числе Варшавского шоссе. Всего в списке на нынешний год порядка 1200 улиц.

Кроме того, в столице идет ремонт ряда мостовых сооружений. Среди них — Большой Каменный мост в центре Москвы, работы на котором ведутся с опережением графика.

Рассказал Петр Бирюков и о ремонте более 8 тысяч домов.

— В текущем году 2,5 тысячи домов будут отремонтированы капитально, — заявил Петр Бирюков. — Работы ведутся круглый год, летом, в частности, идет обновление систем подачи тепла, электроэнергии, воды.

Читайте также:
ЖКХновый отопительный сезонПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте