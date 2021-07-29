Петр Бирюков: К отопительному сезону готово 72 процента жилых домов

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В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходе работ по благоустройству.

— Город проходит обычный период подготовки к осенне-зимнему периоду. В Москве только зданий и сооружений насчитывается 73,5 тысячи. Службам нужно подготовить также 55 тысяч километров подземных коммуникаций, 115 тысяч километров электрических и других сетей. Для этого необходимы резервы и ресурсы. Они есть. Предыдущие 11 лет мы проходили без аварий и нарушений жизнедеятельности городской системы, — отметил он.

Он подчеркнул: объекты большой энергетики — 13 ТЭЦ, порядка 200 котельных — будут готовы к предстоящему отопительному сезону к 25 сентября, то есть к пуску тепла.

— Все учреждения социальной сферы выполняют график, 70 процентов из них готовы. Готовы к отопсезону и 72 процента домов, — заявил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, жаркое лето никак не повлияло на процесс подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону. Применение новых технологий помогло сделать это своевременно.

— Наши мощности позволяют справиться с любыми аномалиями, в том числе и зимой, когда выпадает осадков больше среднегодовых показателей, — сказал Петр Бирюков. — У городских служб насчитывается более 23,5 тысячи коммунальной и грузоподъемной техники, при этом свыше 18 тысяч машин — это снегоуборочные механизмы.

В предстоящем холодном сезоне задействуют при необходимости и снегосплавные пункты, в том числе имеющиеся в резерве 18 машин.

— Дать однозначный ответ, какой зима будет, невозможно. Но она придет, и мы готовы к любым условиям: трескучим морозам или оттепелям с большими снегопадами, — отметил заммэра.

Рассказал Петр Бирюков и о ремонтных работах на столичных дорогах.

— За этот сезон необходимо отремонтировать 23,5 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия, — привел он данные. — Около 16 миллионов «квадратов» уже отремонтировано.

По его словам, работы начались в апреле, до октября эту годовую программу завершат. В числе знаковых объектов он назвал поэтапный ремонт покрытия Садового кольца, МКАД, крупных вылетных магистралей, в том числе Варшавского шоссе. Всего в списке на нынешний год порядка 1200 улиц.

Кроме того, в столице идет ремонт ряда мостовых сооружений. Среди них — Большой Каменный мост в центре Москвы, работы на котором ведутся с опережением графика.

Рассказал Петр Бирюков и о ремонте более 8 тысяч домов.

— В текущем году 2,5 тысячи домов будут отремонтированы капитально, — заявил Петр Бирюков. — Работы ведутся круглый год, летом, в частности, идет обновление систем подачи тепла, электроэнергии, воды.