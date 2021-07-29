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Свыше 80 семей получили жилье по реновации в Тимирязевском районе с начала года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 80 семей получили жилье по реновации в Тимирязевском районе с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Дмитровское шоссе, дом 55Карта всех событий

С начала текущего года новое жилье по программе реновации в Тимирязевском районе Москвы получили более 80 семей. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

По его словам, в 2021 году под заселение были переданы здания по адресам Дмитровское шоссе, дом 55, и Астрадамский проезд, дом 9.

Годом ранее был передан дом № 8 на улице Тимирязевская.

— За 2021 год новое жилье получили 84 семьи — участников программы реновации, — добавил Левкин.

Он отметил, что программа реновации началась в районе осенью прошлого года. Тогда стартовало расселение здания по адресу улица Всеволода Вишневского, дом 9, корпус 2.

В апреле и мае 2021 года жильцам еще трех зданий на Дмитровском шоссе и на улице Всеволода Вишневского предложили переселиться в равнозначные жилые помещения.

В общей сложности в программу реновации в районе входит 44 дома. Кроме того, к настоящему моменту уже было подобрано шесть стартовых площадок, три здания уже были введены в эксплуатацию. Еще три помещения в настоящее время проектируются и строятся.

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