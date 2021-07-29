В Музее «Царицыно» прозвучит «Итальянский мадригал»

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Музей-заповедник «Царицыно» 30 июля приглашает посетителей на концерт «Итальянский мадригал», который пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Под маской Венеции».

В Атриуме Хлебного дома прозвучат небольшие музыкально-поэтические произведения. Как правило, их ранее посвящали дамам. В афише концерта зрители услышат произведения Клаудио Монтерверди, Антонио Валенте, Джованни Габриэли, Арканджело Корелли.

Слушателей порадует совершенно удивительный мир вокальной полифонии, который им откроет ансамбль Encarnacion. За органом — преподаватель Московской государственной консерватории Екатерина Дмитриева.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

На выставке, посвященной Венеции, можно увидеть уникальные экспонаты из Музея Коррера, Музея стекла, палаццо Ка-Реццонико и палаццо Мочениго. Экспозицию проводят в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».