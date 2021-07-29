Расписание электричек на Киевском направлении МЖД изменится в августе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 7 и с 9 по 13 августа. Причиной изменений послужат ремонтные работы на путях. Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в пресс-службе МЖД.

Технологические окна для ремонтных работ выделены на промежуток времени с 22:50 до 05:40 с 1 по 7 августа на участке Толстопальцево-Крекшино и на период с 22:40 до 06:00 с 9 по 13-е число последнего летнего месяца между Москва-Сортировочная-Киевская и Очаково-1.

Составы будут ходить в период предупреждения по соседним путям. В связи с изменениями у некоторых электричек изменятся время отправления и прибытия. Москвичей призывают с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее планировать свой маршрут, передает ТАСС.

До этого, 24 июля, 20 компенсационных автобусов запустили на Киевском направлении МЖД. Автобусы ходят по маршрутам: Киевский вокзал — Нара (и в обратном направлении), Солнечная — Апрелевка, Солнечная — Нара, Внуково — Лесной Городок (и обратно), Солнечная — Лесной Городок (и обратно), Апрелевка — Киевский вокзал, Лесной городок — Киевский вокзал.