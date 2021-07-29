Андрей Бочкарев: Началась установка свай нового моста через реку Яузу

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На востоке Москвы начались работы по погружению свай в рамках строительства нового моста через реку Яузу. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты ведут работы по выемке грунта на дороге со стороны Проспекта Ветеранов. На участке также погружают сваи на опорах и испытывают динамическую нагрузку.

Кроме того, монтажники возводят крепления для подпорных стен и занимаются раскопками котлованов для дождевой канализации.

Первый этап работ по реконструкции Краснобогатырской улицы также предусматривает строительство проектируемого проезда 422, который свяжет между собой улицу с Проспектом Ветеранов. Движение автомобилей будет осуществляться по двум полосам туда и обратно.

Для пешеходов будут построены широкие тротуары и наземные переходы с возможностью регулирования. На пересечении проезда с Проспектов Ветеранов появится светофор.

Мост через реку Яуза в составе ТПУ «Электрозаводская» сдадут в конце нынешнего года. Надземный пешеходный мост длиной 87 метров свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он будет оснащен лифтами для удобства маломобильных граждан.