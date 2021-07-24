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Андрей Бочкарев: Пешеходный мост через Яузу построят до конца года

Василиса Чернявская 

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Андрей Бочкарев: Пешеходный мост через Яузу построят до конца года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мост через реку Яуза в составе ТПУ «Электрозаводская» сдадут в конце нынешнего года, заявил в субботу, 24 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Надземный пешеходный мост длиной 87 метров свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он будет оснащен лифтами — для удобства маломобильных граждан.

Мост включает в себя пешеходный переход дугообразной формы, опирающийся на две промежуточные опоры, и две крайние опоры-башни, совмещенные с конструкциями лестничных сходов. Отделочные материалы пешеходного моста подобраны в соответствии с окружающей застройкой — фасады будут выполнены из витражного остекления, стемалита и гранитных плит.

— Это повысит связанность районов, — отметил заммэра.

По его словам, работы на объекте ведутся без остановки движения. Главной сложностью при его возведении заммэра назвал большой объем инженерных коммуникаций в пятне строительства.

Сейчас ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста.

— Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, открытие объекта запланировано на конец года, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра также рассказал, что башню в составе ТПУ «Нижегородская» построят за два года.

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