Башню в составе ТПУ «Нижегородская» построят за два года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительство офисной башни в составе ТПУ «Нижегородская» может стартовать после проведения конкурса. К проекту привлекут инвесторов. Подробности в субботу, 24 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы продолжаем развивать на базе станции метро «Нижегородская», открытой в марте 2020 года, крупнейший в Европе транспортный узел, — заммэра напомнил, что больше года успешно работает технологическая часть ТПУ. — К настоящему времени на его территории уже создана комфортная зона пересадки между разными видами транспорта и озелененное общественное пространство с элементами ландшафтной архитектуры.

Сам узел считается крупнейшим в Европе, в первую очередь по количеству пересекающихся здесь видов транспорта — железных, метро и наземных маршрутов.

В составе коммерческой части ТПУ «Нижегородская» планируется построить торговый центр, офисную башню с апартаментами, центр госуслуг «Мои документы» и наземные перехватывающие парковки. Площадь высотки составит 60 тысяч квадратных метров.

— Мы долго думали, строить ли башню силами города или совместно реализовать данный проект с инвесторами, однако на данный принято решение о реализации на торгах этого проекта. Выставить на конкурс проект башни мы запланировали на осень. Достроить башню планируется за два года — начнем ориентировочно в 2022 году, — отметил Андрей Бочкарев.

Заммэра также рассказал, что московские строительные компании выходят на международный рынок.