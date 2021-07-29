«Тайные жители парка» и «Фитотерапия»: Мосприрода объявила программу на выходные

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода 31 июля и 1 августа приглашает жителей и гостей столицы на познавательные мероприятия, которые пройдут в экоцентрах и на природных территориях. В программе заявлены мастер-классы, игры, квесты и викторины.

В субботу, 31 июля, экоцентр «Лесная Сказка» приглашает посетителей принять участие в квесте «Сортируем правильно», где в игровой форме можно проверить свои знания по основным принципам раздельного сбора отходов. В экоцентре «Конный двор» пройдет тематическое занятие «Детеныши животных», а в экоцентре «Лесная Сказка» почитают «Сказки под сосной».

В субботу и воскресенье в экоцентре «Скворечник» пройдут творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем». А в экоцентре «Воробьевы горы» можно принять участие в экологических играх, конкурсах, викторинах на основе интерактивных экспонатов.

В воскресенье, 1 августа, экоцентр «Лесная Сказка» зовет юных экологов в летнюю школу лесовичка и в экотеку с тематическими играми и викторинами. В экоцентре «Конный двор» состоится квест «Тайные жители парка», в ходе которого участникам предлагается отыскать картинки, нарисованные на морозобоинах на стволах деревьев. В экоцентре «Пчеловодство» пройдет занятие «Фитотерапия», где слушатели узнают о полезных свойствах трав и растений.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.