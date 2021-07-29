Направление движения по Олонецкому проезду изменится с 4 августа
улица МенжинскогоКарта всех событий
Городские службы Москвы активно занимаются сокращением перепробегов транспорта для жителей Бабушкинского района. В рамках работ направление движения по Олонецкому проезду изменится с 4 августа. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Изменения коснутся участка, который берет начало от улицы Менжинского и заканчивается в Староватутинском проезде.
Изменения позволят сократить дорогу на 410 метров и поможет избежать перепробегов автомобилей.
Водителей просят сохранять бдительность на дорогах и обращать внимание на все дорожные знаки.
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