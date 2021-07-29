Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за сутки
В 85 регионах России выявили 23 270 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.
Среди новых пациентов с коронавирусом 9,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни.
На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 3356 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 1325 и 1925 заболевших соответственно.
За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 20 834 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.
Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они безопасны для здоровья и помогут легче перенести болезнь.
Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».