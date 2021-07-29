Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 23 270 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Среди новых пациентов с коронавирусом 9,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 3356 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 1325 и 1925 заболевших соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 20 834 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они безопасны для здоровья и помогут легче перенести болезнь.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».