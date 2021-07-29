Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 23 270 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Среди новых пациентов с коронавирусом 9,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 3356 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 1325 и 1925 заболевших соответственно.

Еще 23 270 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 20 834 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они безопасны для здоровья и помогут легче перенести болезнь.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

Читайте также:
коронавируспандемиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте