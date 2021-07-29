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Выставка «Учебник русского» откроется в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Учебник русского» откроется в Музее современного искусства
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства в рамках программы «Коллекция. Точка обзора» представляет выставку «Учебник русского». В экспозиции посетители, рожденные в СССР, увидят образы, знакомые с детства, а также их современную интерпретацию.

Учебник русского языка для поколений, получивших образование в СССР, стал эталонной книгой, которая знакомила детей не только с правилами написания, но и с изобразительным искусством. В специальной части издания, посвященной классике отечественной живописи, публиковались работы художников — Васнецова, Левитана, Чуйкова, Пластова, Решетникова. Альбом вызывал яркие впечатления, а сюжеты картин ассоциировались с ключевыми социальными понятиями.

Для выставки выбраны произведения из коллекции ММОМА, затрагивающие социальные проблемы, в основе которых лежат сформированные поколениями архетипы. Так, образы природы напоминают об ответственности за экологию, военные сюжеты — о теневой стороне вооруженного насилия.

Специальной частью выставки стала экспозиция, в которой представлены рисунки учащихся детской студии ММОМА.

Выставка открыта с 5 августа по 26 сентября, сообщается на сайте музея.

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