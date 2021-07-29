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Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила представитель актера.

— Да, он госпитализирован, его увезли на скорой, — цитирует РИА Новости представителя артиста.

До этого актер Михаил Боярский был госпитализирован в Боткинскую больницу, где за его состоянием наблюдали врачи. Из медицинского учреждения народный артист обратился к своим фанатам и призвал всех обязательно вакцинироваться, так как только благодаря этому болезнь проходит в более легкой форме.

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