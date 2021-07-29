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Мошенники убедили москвичку взять кредит в банке и перевести им почти 4 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Мошенники убедили москвичку взять кредит в банке и перевести им почти 4 миллиона рублей
Фото: moscow-live

Телефонные мошенники похитили у москвички почти четыре миллиона рублей. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, 54-летней жительнице столице несколько раз звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Злоумышленники убедили женщину, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит по доверенности, а для того чтобы это предотвратить, ей нужно самой взять деньги в долг и вывести их на безопасный счет.

Поверив, женщина выполнила все, что потребовали неизвестные. Она взяла кредит в банке, а затем перевела часть денег на указанный счет. За оставшейся суммой приехал неизвестный мужчина, также представившийся сотрудником банка. Он забрал наличные у потерпевшей и скрылся.

На этом преступники не остановились. Спустя несколько дней они потребовали провести подобную операцию в другом банке.

На этот раз женщина обратилась в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Московской области, который приезжал на автомобиле и забирал деньги у потерпевшей, — заключила Гузь.

В итоге москвичка лишилась 3,8 миллиона рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция продолжает розыск остальных участников преступления.

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