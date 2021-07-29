Мошенники убедили москвичку взять кредит в банке и перевести им почти 4 миллиона рублей
Телефонные мошенники похитили у москвички почти четыре миллиона рублей. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, 54-летней жительнице столице несколько раз звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.
Злоумышленники убедили женщину, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит по доверенности, а для того чтобы это предотвратить, ей нужно самой взять деньги в долг и вывести их на безопасный счет.
Поверив, женщина выполнила все, что потребовали неизвестные. Она взяла кредит в банке, а затем перевела часть денег на указанный счет. За оставшейся суммой приехал неизвестный мужчина, также представившийся сотрудником банка. Он забрал наличные у потерпевшей и скрылся.
На этом преступники не остановились. Спустя несколько дней они потребовали провести подобную операцию в другом банке.
На этот раз женщина обратилась в полицию.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали подозреваемого — 26-летнего жителя Московской области, который приезжал на автомобиле и забирал деньги у потерпевшей, — заключила Гузь.
В итоге москвичка лишилась 3,8 миллиона рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция продолжает розыск остальных участников преступления.