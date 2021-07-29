Индекс промышленного производства в Москве вырос почти на 14 процентов

Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

За первые шесть месяцев 2021 года промышленное производство в Москве возросло на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основной рост показала обрабатывающая промышленность. По сравнению с периодом с января по июнь прошлого года она увеличилась на 11,3 процента. Такие результаты объясняются развитием онлайн-торговли и медицины.

За полгода 2020 года столица нарастила промышленное производство почти на 1,5 процента по сравнению с 2019 годом.

За шесть месяцев текущего года также вырос объем производства бумаги. Один только выпуск ящиков и коробок из картона увеличился на 32,9 процента.

На 78,8 процента также возросли объемы производства автомобилей и прицепов. Прирост создания электрического оборудования составил 66,1 процента.

Положительную динамику также удалось отследить в производстве кожаных изделий. Прирост в этой отрасли составил 55,4 процента. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, производители кожи компенсировали падение производства, которое настигло этот бизнес в год пандемии.

Положительные изменения также есть и на рынке лекарств. Там прирост составил 44 процента.

Так, столичное производство в целом демонстрирует более высокие результаты, нежели остальные регионы России, а также превосходит некоторые страны Евросоюза.