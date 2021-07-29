Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Индекс промышленного производства в Москве вырос почти на 14 процентов

Полина Долганова

Город
Индекс промышленного производства в Москве вырос почти на 14 процентов
Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

За первые шесть месяцев 2021 года промышленное производство в Москве возросло на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основной рост показала обрабатывающая промышленность. По сравнению с периодом с января по июнь прошлого года она увеличилась на 11,3 процента. Такие результаты объясняются развитием онлайн-торговли и медицины.

За полгода 2020 года столица нарастила промышленное производство почти на 1,5 процента по сравнению с 2019 годом.

За шесть месяцев текущего года также вырос объем производства бумаги. Один только выпуск ящиков и коробок из картона увеличился на 32,9 процента.

На 78,8 процента также возросли объемы производства автомобилей и прицепов. Прирост создания электрического оборудования составил 66,1 процента.

Положительную динамику также удалось отследить в производстве кожаных изделий. Прирост в этой отрасли составил 55,4 процента. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, производители кожи компенсировали падение производства, которое настигло этот бизнес в год пандемии.

Положительные изменения также есть и на рынке лекарств. Там прирост составил 44 процента.

Так, столичное производство в целом демонстрирует более высокие результаты, нежели остальные регионы России, а также превосходит некоторые страны Евросоюза.

Читайте также:
товары и услугипромышленностьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте