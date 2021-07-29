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Выставка «Италия глазами Зинаиды Волконской» откроется в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Италия глазами Зинаиды Волконской» откроется в музее «Царицыно»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Николая Островского представляет выставку «Италия глазами Зинаиды Волконской». Экспозиция откроется в выставочном зале Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно».

Посетители увидят литографии, выполненные по рисункам итальянских мастеров Антонио Лаззарини, Доменико Амичи и французского художника Филиппа Бенуа, книгу В. И. Десятерика «Салон и вилла княгини» издательства «Фонда имени И. Д. Сытина», а также либретто оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Экспонаты из фондов музея имени Островского представят Рим таким, каким он был при жизни Зинаиды Волконской.

Русская княгиня вошла в историю как хозяйка московского литературного салона, в котором собирался весь цвет русской литературы: Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Петр Вяземский. Располагался он в особняке, где сейчас находится культурный центр «Интеграция». Княгине посвящен первый зал музея Николая Островского, воссоздающий эпоху первой трети XIXвека и знакомящий посетителей с жизнью и деятельностью Зинаиды Волконской.

Выставка открыта с 5 августа по 17 октября, сообщается на сайте музея имени Островского.

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