Объявлены победители московского конкурса «Бюджет для граждан»

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Ежегодно основными претендентами на победу в московском конкурсе проектов «Бюджет для граждан» являются школьники и студенты. В Департаменте финансов Москвы рассказали о том, какие проекты придумала современная молодежь в этом году.

12-летняя Елена Лугачева смогла представить жюри необычный проект с творческим подходом, который собрал в себе много доступной информации для жителей города. В образовательном видеоролике ученица Школы № 1568 им. Пабло Неруды рассказала о структуре государственного бюджета. Автор проекта познакомила слушателей с основными экономическими терминами и в доступной форме объяснила все их значения. Чтобы закрепить усвоенный материал, в конце своего видео конкурсантка предлагает пройти несложный тест.

— Мой проект предназначен для сверстников — таких же школьников, как и я. К сожалению, не во всех учебных заведениях в школьную программу включены уроки финансовой грамотности. Создавая видеоролик, я старалась просто рассказать о сложном: разъяснить, что такое государственный бюджет, из чего он состоит, какая в нем необходимость, — рассказала девушка о своем проекте.

В конкурсе «Бюджет для граждан» проект Лены удостоился победы в номинации «Бюджет: просто о сложном».

Весной 2021 года департамент финансов представил новую версию интернет-портала «Открытый бюджет города Москвы». Свои идеи по совершенствованию ресурса предложили Пелагея Терешенцева и Светлана Кириленко. Благодаря своим задумкам девушки смогли одержать победу в номинации «Современные формы и инструменты представления информации на портале «Открытый бюджет города Москвы».

Так, Пелагея Терешенцева предложила запустить на портале бюджетный калькулятор, с помощью которого каждый гражданин сможет рассчитать свой вклад в региональный бюджет. Кроме того, каждый житель Москвы сможет грамотно спланировать свой собственный бюджет. Для повышения финансовой грамотности населения девушка также предложила проводить на портале вебинары по актуальным для населения вопросам.

Светлана Кириленко в свою очередь предложила запустить на главной странице портала видеогид. Девушка отметила, что в качестве виртуального помощника может выступить мультипликационный персонаж, который в течение минуты будет проводить пользователям небольшую экскурсию по разделам сайта.

Другая конкурсантка, ученицамосковской школы № 1280 Дарья Слотина, предложила представить основные параметры городского бюджета в новой интерактивной форме. Девушка разработала дашборд, отражающий данные пяти разных направлений — от параметров бюджета до государственного долга.

Дарья представила макет панели с уникальным дизайном для удобства граждан. Информационная модель, по задумке девушки, может помочь и гражданам с ограниченными возможностями.

Проект школьницы стал лучшим в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».