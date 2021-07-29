Онлайн-проект запустили в память об Анатолии Лысенко

Фото: Первый канал

Наступил 40-й день со дня смерти журналиста, режиссера, продюсера, гендиректора АНО «Общественное телевидение России», основателя культурной телепрограммы «Взгляд» Анатолия Лысенко.

В память о нем запущено несколько проектов, которые выйдут в эфир и появятся в Сети именно 29 июля. Так, в программе «Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва» расскажут о том, с каких азов начиналось телевидение второй половины ХХ века. Начало эфира в 16:05.

Помимо этого, зрителям предлагается посмотреть документальный фильм «13 мгновений Анатолия Лысенко». Родные, близкие, коллеги и друзья расскажут, каким им запомнился этот выдающийся человек. Показ стартует в 22:45.

Вместе с тем в рамках онлайн-проекта «Разговор с Анатолием Лысенко» можно присоединиться к беседе с одним из отцов-основателей отечественного телевидения, отмечает «ОТР».

СПРАВКА

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в украинской Виннице. Практически сразу после его появления на свет, его семья переехала в Москву. Здесь он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Но делом его жизни стала журналистика. С конца 1960-х годов он стал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.

Анатолий Лысенко скончался 20 июня 2021 года на 85-м году жизни после продолжительной болезни.