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Развод караулов в Кремле возобновится 31 июля

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Развод караулов в Кремле возобновится 31 июля
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная служба охраны (ФСО) возобновит торжественные церемонии смены пеших и конных караулов в Кремле 31 июля. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО в четверг, 29 июля.

С 10 июля такие мероприятия не проводились по причине роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В этом году сезон развода караулов начался 29 мая. Примечательно, что в прошлом году торжественные церемонии не проводились из-за пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.

Как правило, летом мероприятие собирает тысячи зрителей. Посмотреть развод караулов может каждый желающий, купивший билет в Кремль.

Церемония привлекает зрителей четким перестроением военных и их мастерским владением оружием. Конные отряды также выполняют сложные построения. Развод караулов сопровождается торжественной музыкой Президентского оркестра.

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