Миллион тонн отходов для переработки планируется собрать в Москве в 2021 году

Фото: МЧС России

Примерно один миллион тонн мусора планируется отправить на вторичную переработку в столице в текущем году. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2019 году столичным властям удалось раздельно собрать около 450 тонн мусора. В 2020 году объемы возросли до 880 тысяч тонн. В 2021 году цифры уже начали опережать прогнозируемые результаты.

— Мы полагаем, что около одного миллиона тонн раздельного мусора мы соберем, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Заммэра добавил, что для реализации программы по раздельному сбору в российской столице установили примерно 60 тысяч специальных контейнеров. Бак синего цвета предназначен для вторичного сырья, а серый — для отходов смешанного типа.

Кроме того, было приобретено порядка одной тысячи новых самосвалов для вывоза мусора и создано 24 тысячи точки для сбора отходов.

Бирюков подытожил, что аналогичная работа будет продолжаться и в будущем. С 1 января программа начнет действовать в рамках закона о едином операторе. В Москве им является компания «Экотехпром».

24 июля сообщалось, что Москва была признана лидером рейтинга наиболее чистых регионов страны, подготовленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82 процентам и 86 процентам контейнерных площадок Москвы.