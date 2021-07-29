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ФСБ ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки террористической организации

Илья Ашуров

Происшествия
ФСБ ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки террористической организации
Фото: sevbutovo.mos.ru

ФСБ России ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки террористической организации, готовивших теракты. Они оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе СК России.

— Ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершитьтеррористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружияи боеприпасов, — говорится в сообщении.

Спецоперация по задержанию двоих террористов была проведена в ночь на 29 июля в Тюменском районе. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Следком возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконные приобретение,хранение,ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

— В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства, — отметили в СК.

В ближайшее время следователи проведут разного рода экспертизы, направленные на установку всех обстоятельств совершенного преступления.

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