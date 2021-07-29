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Москва запустит гастрономический проект «Лето в городе» на ярмарочных площадках

Полина Долганова

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Москва запустит гастрономический проект «Лето в городе» на ярмарочных площадках
Фото: Вечерняя Москва

Формат ярмарочной торговли расширяется в Москве. Так, проект «Лето в городе» планирует поддержать московских рестораторов. В рамках мероприятия более 50 столичных ресторанов угостят жителей столицы необычными десертами и поделятся своими рецептами.

Одним из крупнейших участников мероприятия станет ресторанный холдинг, который имеет в Москве 13 действующих проектов.

Кроме того, ресторан, который работает на Тверской площади, угостит гостей проекта винегретом, борщом и русскими блинами.

Ресторан на площади Революции порадует гостей оригинальной подачей. Пасту там будут подавать не в классическом блюде, а в головке сыра пармезана. Кроме того, жителей Москвы может приятно удивить испанское жареное молоко на палочке.

В рамках проекта свою продукцию смогут представить и производители из Северного Кавказа. Именно в этом районе выращивают самые вкусные ягоды и делают самое сладкое варенье.

На площадках ярмарки также можно будет оценить вкус дыни с беконом, нектарина с карамельным сиропом и другие необычные блюда, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого «ВМ» писала, что жители Преображенского и Северного Медведкова выберут площадки для фестивалей.

Жителям района предоставят возможность высказать свое мнение на тему обустройства площадки по адресу Большая Черкизовская улица, владение 125.

Крытые круглогодичные ярмарки в столице открыты для гостей с 2017 года. В настоящее время таких площадок в Москве насчитывается 47.

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