Врач рассказал, как передаются самые распространенные «летние» болезни

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Лето является не только порой для отдыха, но и временем, когда активизируется множество заболеваний. Причиной заражения могут послужить паразиты. Они считаются одним из самых распространенных заболеваний на планете. Как провести отпуск и не навредить собственному здоровью, рассказал руководитель одной из медицинских онлайн-лабораторий Валерий Саванович.

Более 95 процентов людей хотя бы один раз в жизни заражались паразитами. На территории нашей страны каждый год фиксируются до полутора миллионов новых случаев заражения. Часто причиной этого становится незнание людей об опасности.

Например, такое заболевание как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ) вызывается амебой Naegleria fowleri. Как правило, она попадает в человеческий организм во время плавания в зараженной проточной воде. Пик заражаемости данным заболеванием приходится на лето. В это время незнающие люди купаются даже там, где есть знак «Купаться запрещено!».

При этом ПАМ считается редким заболеванием. Гораздо чаще люди заражаются, например, гельминтозом, кантариазом, а также различными миазами через пищу и воду, в том числе через поедание немытых и некачественных овощей, фруктов и ягод. Еще один способ «поймать» паразитные болезни — пообщаться с уже зараженным человеком. Существует и еще один путь заражения — через почву или воздушно-капельным путем, передает Общественная Служба Новостей.