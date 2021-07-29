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Алексей Немов назвал главных конкурентов россиян на Олимпиаде в Токио

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Спорт
Алексей Немов назвал главных конкурентов россиян на Олимпиаде в Токио
Фото: Пресс-служба Алексея Немова

Главными противниками России на Олимпиаде в Токио являются США, Бразилия, Китай и Япония. Таким мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

По его словам, участники из этих стран сегодня представляют серьезную конкуренцию для россиян в любом из видов спорта, представленных на Олимпийских играх.

— Среди мужских команд очень сильные японцы и китайцы, а вот среди женщин главные конкурентки для наших девчонок — это представительницы США и Бразилии, — сказал собеседник «ВМ».

В то же время Немов отметил высокий уровень подготовки российских сборных к главному спортивному событию планеты:

— Посмотрите, как здорово показали себя наши гимнасты. И девчонки, и ребята выиграли в командном первенстве впервые за 29 лет. Это просто отличный результат. Конечно, впереди еще финалы и в личном многоборье, и по снарядам, но у нас есть все шансы завоевать медали. Пока все идет очень хорошо. Это серьезный результат за долгие годы упорной работы.

Немов добавил, что в настоящее время российские спортсмены радуют своими победами и выразил надежду, что «олимпийское золото достанется России».

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

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