Петр Бирюков рассказал о благоустройстве Москвы в летнее время

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В летнее время в столице всегда активно проводятся работы по благоустройству города. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Достаточно активно ведутся работы. Начиная от небольших скверов, парков, заканчивая глобальными объектами, работа идет повсеместно. Мы примерно будем иметь в этом году порядка 130 крупных объектов. Это парки крупные, крупные магистрали, на которых ведутся работы, — сказал глава комплекса городского хозяйства .

В Москве также идут работы по реализации программы «Мой район», которая специализируется на благоустройстве окружных и районных парков и скверов. За последнее десятилетие количество организованных парков и скверов в Москве увеличилось с 130 до 752.

В этом году будет благоустроено более 100 объектов. По программе «Мой район» сейчас проводят работы по благоустройству почти четырех тысяч дворовых и внутриквартальных территорий площадью около четырех с половиной тысячи гектаров. Практически на двух тысячах объектах работы уже подошли к концу, оставшаяся часть будет благоустроена ко Дню города.

Петр Бирюков добавил, что все планы обсуждаются с жителями столицы, специалист принимают решения, как выполнить все действия по разработанным программам.

Петр Бирюков также разъяснил подробности о новой программе благоустройства «От дома до дома», которая предполагает благоустройство всей территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. На первом этапе благоустройства в программу вошло 36 объектов.

— Это программа приведения в порядок улиц. Не на все улицы есть такие физические возможности, не на все улицы есть финансовые возможности сделать так, как мы делаем, — пояснил заммэра.

На 33 объектах дорожного хозяйства работы уже идут. Еще на трех начнутся в скором времени. Благоустройство территорий по программе «От дома до дома» в 2021 году проводиться в девяти округах города.

Благоустройство также будет проводиться возле образовательных комплексов.

В 2021 году благоустроят 375 территорий объектов образования площадью 414 гектаров, расположенных во всех округах столицы. Как резюмировал Петр Бирюков, к работам приступили в середине лета, когда закончился образовательный процесс.

— Мы считаем, что школа, поликлиника, Дом культуры, кинотеатр — это объекты массового пребывания населения. Конечно, необходимо, чтобы эти объекты были комфортными для пребывания. Школа со своими стадионами, спортивными площадками должна быть постоянно доступной для населения, — отметил заммэра.

Ожидается, что все работы завершатся в третьем квартале 2021 года, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

24 июля сообщалось, что Москва была признана лидером рейтинга наиболее чистых регионов страны, подготовленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82 процента и 86 процентов контейнерных площадок Москвы.