Перед судом предстанет директор компании, которая мошенничала при поставке мяса в детский дом

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Завершено расследование уголовного дела в отношение генерального директора коммерческой организации, поставлявшей мясо в детский дом в городе Орехово-Зуево. Глава компании предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, подозреваемому будет предъявлено обвинение в мошеннической деятельности в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка». Компания под руководством мужчины поставляла учреждению говядину иного качества чем та, которая была заявлена в заключенном контракте. Помогал в этой схеме ведущий ветеринарный врач ветеринарной станции Орехово-Зуевского городского округа — он вносил в сопроводительные документы ложную информацию о качестве мяса. Как отмечает Врадий, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Таким образом, генеральный директор компании смог сэкономить на поставках около 420 тысяч рублей, выплаченных детским домом.

Следствие провело более 20 допросов, обыскало место работы и дом подозреваемого, изъяло многочисленную документацию и провело ревизию для уточнения потерь государственного учреждения от мошеннических действий. У мужчины также изъяли автомобиль в качестве обеспечительных мер.

Собранные правоохранителями материалы стали основой для уголовного дела, переданного в суд для рассмотрения по существу.

В начале июля сообщалось, что бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о мошенничестве. В 2013 году он получил семь лет в колонии общего режима за мошенничество. Однако спустя три года он освободился досрочно.