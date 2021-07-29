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Российская гимнастка Мельникова взяла бронзу в личном многоборье на Олимпиаде-2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская гимнастка Мельникова взяла бронзу в личном многоборье на Олимпиаде-2020
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гимнастка Ангелина Мельникова принесла в копилку сборной России бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка набрала в сумме за свое выступление 57,199 балла. Золото завоевала американка Суниса Ли (57,433), серебро — бразильянка Ребека Андраде (57,298).

В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

27 июля Мельникова в составе женской сборной России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Она вместе с Викторией Листуновой, Лилией Ахаимовой и Владиславой Уразовой набрала 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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