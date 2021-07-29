Московский планетарий сообщил, что москвичи смогут увидеть ночной звездопад

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Жители Московского региона в ночь с 29 на 30 июля смогут стать очевидцами звездопада. Об этом в четверг, 29 июля, рассказала пресс-служба Московского планетария.

По словам экспертов, можно будет увидеть до 16 метеоров в час. Наблюдать за метеорами рекомендуют прямо перед рассветом — желательно подальше от московских огней и в южной части небосвода.

Наибольшая активность по прогнозам придется на 9:00 30 июля. Однако наблюдать звездопад при свете будет невозможно. При этом увидеть это явление можно будет в период предстоящей ночи или позднее, так как звездопад продлится вплоть до 23 августа.

Стать помехой отслеживанию метеоров могут лишь яркая Луна и сияющий всю ночь Юпитер.

— В 2021 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид не совсем благоприятные. Луна, прошедшая фазу полнолуния 24 июля и приближающаяся в эти дни к фазе последней четверти, появится из-за горизонта после 23:00 по московскому времени и существенно помешает наблюдению метеоров, — сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте учреждения.

Московский планетарий 8 июля на мероприятиях «Летнего лектория» на астрономической площадке «Парк неба», находящейся на крыше звездного дома, рассказал о самых интересных фактах о космосе.