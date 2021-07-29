Несколько полностью привитых пациентов умерли в Санкт-Петербурге от COVID-19

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В Санкт-Петербурге зафиксирован ряд летальных исходов вакцинированных от коронавируса пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в четверг, 29 июля.

— Есть случаи, когда пациенты завершили в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксируется летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими, — рассказал он.

Риск заболеть COVID-19 и попасть в больницу после вакцинации снижается более чем в 20 раз при отсутствии факторов риска, добавил Лисовец.

Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали 1,3 миллиона жителей, 941 тысяча людей полностью закончила цикл вакцинации. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1925 случаев заражения коронавирусом, отмечает ТАСС.

Всего в России за последний день выявили 23 270 случаев COVID-19. Среди новых пациентов с коронавирусом 9,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

Полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 20 834 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.