Мужчину избили и ограбили у метро в центре Москвы

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Двое мужчин избили и ограбили москвича возле метро в центре столицы. Их задержали. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 22 июля. Мужчина вместе с другом сидел на лавочке у метро в Таганском районе столицы. Он захотел поесть и пошел в сторону ближайшего кафе. В этот момент к нему подошли двое мужчин и предложили вместе выпить. Он отказался, но любители спиртного стали настаивать.

Один из них приобнял мужчину и повел за угол близлежащего дома. Там злоумышленники начали избивать потерпевшего — наносили удары по голове и ногам. После чего отняли у пострадавшего кошелек, телефон и бижутерию.

Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

28 июля обоих мужчин задержали. Одного из них на улице Веткина. Вторым был мужчина без определенного места жительства. Его правоохранители задержали на улице Михайлова.

По словам представителя ведомства, задержанные полностью изобличены в совершении данного преступления.

«ВМ» недавно писала еще об одном похожем случае. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно в 70 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».