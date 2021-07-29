Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал турнира в миксте Олимпиады-2020

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Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в полуфинал соревнований в миксте на Олимпийских играх в Токио.

Отечественным спортсменам удалось победить Игу Швентек и Лукаша Кубота из Польши — 6:4, 6:4. Это гарантирует России медаль в данной дисциплине, так как до этого в полуфинал также вышли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

В полуфинале Веснина и Карацев сыграют с победителями матча между Лаурой Зигемунд и Кевином Кравицем и Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович.

В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

29 июля российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Игр испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу испанца.

К данному моменту в мужском одиночном разряде на Олимпиаде остался только один россиянин — Карен Хачанов. Он вышел в полуфинал турнира.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.