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Российский теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российский теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио
Фото: imago images / Xinhua / ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч прошел в четверг, 29 июля, он длился 1 час 42 минуты.

Медведев, посеянный под вторым номером в одиночном разряде, уступил посеянному под шестым номером Карреньо-Бусте. Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу испанца.

К данному моменту в мужском одиночном разряде на Олимпиаде остался только один россиянин — Карен Хачанов. В четверг, 29 июля, он вышел в полуфинал турнира.

До этого Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, который обратился к Даниилу Медведеву с провокационным вопросом.

Журналист в разговоре с теннисистом назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»). Медведев на это возмутился и заявил, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста. Медведев также потребовал, чтобы этого человека «он здесь больше не видел».

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

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