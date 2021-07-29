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Оргкомитет Олимпиады начал расследование инцидента между Медведевым и журналистом

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование инцидента между Медведевым и журналистом
Фото: instagram.com/medwed33

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, который обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву с провокационным вопросом. Об этом рассказали в пресс-службе Олимпийского комитета России в четверг, 29 июля.

Журналист в разговоре с теннисистом назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»). Медведев на это возмутился и заявил, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста. Медведев также потребовал, чтобы этого человека «он здесь больше не видел».

Позднее ОКР направил обращение в оргкомитет Олимпиады с копией письма в Международный олимпийский комитет по поводу провокационного обращения журналиста.

— Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование, — цитирует РИА Новости заявление ОКР.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что на провокационные вопросы журналистов не нужно реагировать — лучше всего в подобных случаях сохранять молчание.

Медведев прошел в четвертьфинал Олимпиады в мужском одиночном разряде. В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

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