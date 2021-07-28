Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Надо быть выше»: Тарпищев прокомментировал конфликт Медведева с журналистом

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Надо быть выше»: Тарпищев прокомментировал конфликт Медведева с журналистом
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На провокационные вопросы журналистов не нужно реагировать — лучше всего в подобных случаях сохранять молчание. Такое мнение в среду, 28 июля, выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя конфликт российского теннисиста Даниила Медведева с иностранным журналистом.

— Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел: всю жизнь общаюсь с журналистами. Ты по себе знаешь, что есть разные среди них. Кто-то только и занимается провокациями. Надо быть выше, — цитирует президента ТАСС.

Представители Международной федерации тенниса (ITF) в свою очередь сообщили, что ведомство не может лишить вступившего в конфликт журналиста аккредитации и отстранить его от работы на летних Олимпийских играх в Токио, потому как такие методы не входят в компетенции ITF.

— Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «ВМ»), — добавили в организации.

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста, который обратился к спортсмену в микст-зоне после матча третьего этапа соревнований по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

Задавая вопрос, представитель иностранного СМИ назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»).

В ответ на это заявление российский теннисист заявил, что он впервые не будет отвечать на вопрос журналиста и потребовал, чтобы обидевшего его человека удалили с мероприятия.

Читайте также:
теннисскандалСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Все мнения
О проекте