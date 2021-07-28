«Надо быть выше»: Тарпищев прокомментировал конфликт Медведева с журналистом

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На провокационные вопросы журналистов не нужно реагировать — лучше всего в подобных случаях сохранять молчание. Такое мнение в среду, 28 июля, выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя конфликт российского теннисиста Даниила Медведева с иностранным журналистом.

— Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел: всю жизнь общаюсь с журналистами. Ты по себе знаешь, что есть разные среди них. Кто-то только и занимается провокациями. Надо быть выше, — цитирует президента ТАСС.

Представители Международной федерации тенниса (ITF) в свою очередь сообщили, что ведомство не может лишить вступившего в конфликт журналиста аккредитации и отстранить его от работы на летних Олимпийских играх в Токио, потому как такие методы не входят в компетенции ITF.

— Журналисты имеют право спрашивать что угодно. Возможно, следует это спросить у МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «ВМ»), — добавили в организации.

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста, который обратился к спортсмену в микст-зоне после матча третьего этапа соревнований по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

Задавая вопрос, представитель иностранного СМИ назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»).

В ответ на это заявление российский теннисист заявил, что он впервые не будет отвечать на вопрос журналиста и потребовал, чтобы обидевшего его человека удалили с мероприятия.