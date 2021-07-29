Около 90 тысяч москвичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования

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Примерно 90 тысяч жителей столицы приняли участие в проверке системы электронного голосования в Москве на 17:00 четверга, 29 июля. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования идет полным ходом. Москвичам предложено ответить на два вопроса, которые касаются обязательности вакцинации от коронавирусной инфекции представителей особо значимых общественных профессий (при отсутствии медотвода), а также совершенствования личного и общественного транспорта.

Костырко добавил, что в процессе проверки тестируется не только система голосования, но и возможности граждан и их интернет. Также власти Москвы напоминают, что во время теста также проверяется работа новых функций, в том числе — отложенного решения. Она позволяет заново загрузить бюллетень и проголосовать, если пользователь открыл его и произошел сбой в работе интернета или устройства.

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования завершится 30 июля. Сообщалось, что штаб по наблюдению рассчитывал до 20:00 пятницы, 30 июля, увидеть результат в 100 тысяч голосов.

Кроме того, систему онлайн-голосования тестировали эксперты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и государств Юго-Восточной Азии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Тестирование осуществляется в формате онлайн. В нем могут принять участие все жители Москвы в возрасте старше 18 лет и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Помимо жителей столицы, систему будут тестировать и хакеры. Они попытаются взломать систему голосования. Тому, кто сможет это сделать, будет выплачено денежное вознаграждение.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.