Июль в Москве может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Июль в Москве может стать одним из лидеров по теплу за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал в четверг, 29 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, хотя нынешний июль достаточно колебался — волны аномальной жары сменялись резким похолоданием — средняя температура уже на несколько градусов выше нормы за многие годы, а может даже войти в тройку пьедестала по теплу с отметкой плюс 23.

— Среднемесячная температура текущего месяца оказалась на 2,6 градуса выше многолетней нормы, по теплу это пока шестое место с 1948 года… Однако с учетом прогноза возможно, что нынешний месяц переместится на четвертую или даже третью строчку температурного пьедестала с окончательным средним показателем плюс 23, — цитирует синоптика РИА Новости.

Он заявил, что жарче было лишь в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов.

Однако Тишковец отметил, что почти за весь месяц только восемь дней шел дождь. В связи с этим образовался дефицит осадков, поэтому за последние 55 лет июль 2021 года стал восьмым по засушливости.

По словам эксперта, в пятницу в Москве может пройти дождь с общим количеством осадков за 24 часа до 10–15 миллиметров. Однако в субботу, в последний день июля, который считается одним из самых теплых в году, дождей можно не ожидать, по прогнозам, вероятность минимальная.

В ночь на 30 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 16 градусов, в Подмосковье — до 13 градусов выше нуля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что 29 июля из-за облачности температура снизится до 25–27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов.