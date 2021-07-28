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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в среду, 28 июля в Москве ожидается 26-28 градусов, по области — до 30 градусов. 29 июля из-за облачности температура снизится до 25-27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов.

Местами в Москве и Московской области вероятны кратковременные дожди, тем не менее в целом погода будет достаточно комфортной, рассказал Вильфанд ТАСС.

Жителям ряда других российских регионов следует быть готовыми к экстремально высоким температурам воздуха. Вильфанд отметил, что на протяжении последних пяти дней экстремально высокие значения термометров фиксируют на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. В частности, в Сахалинской области температура превышает 30 градусов, причем такая погода сохранится в ближайшее время.

Синоптик также рассказал, что проливные дожди с опасным ветром придут на юг Сибири и в большинство северокавказских республик.

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