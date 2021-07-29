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Эпидемиолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эпидемиолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса закончится, как только 95 процентов населения планеты будут привиты от заболевания. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Если достигнуть показателей вакцинации в 95 процентов населения, то пандемия закончится. Когда появляется вакцина против конкретной инфекции, остается лишь привить достаточное количество людей для создания коллективного иммунитета. Тогда об инфекции можно забыть, — заверил специалист.

Также эпидемиолог напомнил, что появление каждой новой вакцины является «научным прорывом». Прививка остается «единственным и самым действенным» способом профилактики инфекционных болезней, добавил он.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что корь стала «экзотикой» именно благодаря вакцинации. Собеседник «ВМ» прокомментировал ее слова.

— От кори сейчас привито достаточное количество человек, чтобы не допустить вспышек болезни и эпидемии. Все возникающие случаи, как правило, завозные, — объяснил он.

По состоянию на 29 июля, полную вакцинацию от коронавируса в России прошли около 26 миллионов человек.

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