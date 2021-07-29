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Около 26 миллионов человек полностью вакцинировались от COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Около 26 миллионов человек полностью вакцинировались от COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России привиты 26 миллионов человек. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Телеграм-канале вакцины «ЭпиВакКорона».

Первую дозу препарата получили 36 миллионов граждан РФ, говорится в сообщении. При этом полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли почти миллион россиян, пишет РИА Новости.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. Кроме того, Попова сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в России.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они безопасны для здоровья и помогут легче перенести болезнь.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Президент добавил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

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