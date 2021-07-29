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«Очаровашка»: Лолита опубликовала видео с 22-летней дочерью

София Долганова

Общество
«Очаровашка»: Лолита опубликовала видео с 22-летней дочерью
Фото: Youtube / ШАСТУН

В четверг, 29 июля, певица Лолита в Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлена ее 22-летняя дочь Ева, с трогательной подписью.

Ролик артистка сняла на отдыхе, когда находилась с дочерью на пляже.

— Мой ребеночек! Подрос за два года, что я тебя не видела. Моя любимая француженка. Красоточка моя, — так прокомментировала Лолита видеоролик.

Фанатам Милявская призналась, что встретилась с дочерью в Болгарии, так как учеба, экзамены, пандемия сыграли большую роль в их жизни, в результате чего почти два года они не виделись.

— Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли.⁣⁣ Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка, — добавила певица.

«Ева очень милая и приятная девушка»; «Очаровашка»; «Такая взрослая уже», — написали фолловеры.

Недавно Лолита рассказала, что у ее наследницы не аутизм, как многие считают, а синдром Аспергера. У людей, которые страдают таким редким заболеванием, возникает временами зацикленность на каком-то предмете. Им все время хочется что-то вертеть в руках. По словам Лолиты, ее дочь — очень впечатлительный человек. Когда она слышала в детстве грустные песни матери, то легко могла заплакать.

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