«Я не из тех, кто хотел детей»: Лолита раскрыла редкий диагноз дочери

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Певица Лолита в эфире программы «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» впервые раскрыла диагноз своей единственной дочери Евы, которую родила в 1998 году.

— Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема из-за недоношенности, — рассказала артистка.

Она добавила, что у ее наследницы не аутизм, как многие считают, а синдром Аспергера. У людей, которые страдают таким редким заболеванием, возникает временами зацикленность на каком-то предмете. Им все время хочется что-то вертеть в руках. По словам Лолиты, ее дочь — очень впечатлительный человек. Когда она слышала в детстве грустные песни матери, то легко могла заплакать.

Лолита пять раз была замужем, но дочь родила вне брака. Она не раскрывает имени отца ребенка. Наследница почти с самого рождения живет с мамой артистки в Киеве.

Певица призналась, что изменяла своему мужу Александру Цекало с бандитом. По ее словам, с ним были самые красивые отношения в ее жизни.